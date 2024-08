Über 400 Euro: So kannst du dir die Handyservice-Pauschale zurückholen

Veröffentlicht am 9. August 2024, 16:08 / ©Montage Canva Pro

Die Arbeiterkammer (BAK) hat Verbandsklagen gegen A1, Magenta und Drei eingereicht. Denn laut deren Ansicht steht der eingehobenen Service-Pauschale keine entsprechende Gegenleistung gegenüber. Ein Erfolg der Klagen hätte massive Konsequenzen. Die Mobilfunkanbieter könnten bis zu 500 Millionen Euro an Konsumenten zurückzahlen müssen.

Service-Pauschale bis zu 455 Euro zurückholen?

Seit 2011 werden Servicepauschalen von Mobilfunkanbietern eingehoben. Betroffene Kunden sollen sich nun bis zu 455 Euro zurückholen können, allerdings wird das wohl derzeit nur über eine Klage gehen. Denn laut Verein für Konsumentenschutz sei diese Pauschale unzulässig.

So kannst du klagen

In vielen Fällen ist es derzeit noch notwendig, zu klagen. So hat sich beispielsweise Anwalt Matthias Strohmayer für solche Klagen spezialisiert. Laut eigenen Angaben hat er bereits in über 200 Verfahren die Servicepauschale für die Kunden zurückgeholt. Hier kannst du vorab prüfen lassen, ob dir eine Rückzahlung zustehen könnte.

Anbieter sprechen von Einzelfällen bzw. Einzelverfahren

Wie der „Kurier“ berichtete, sprechen beide Anbieter von Einzelfällen bzw. Einzelverfahren. Diese hätten keine Auswirkungen auf die übrigen Kunden, die man bedient. Man will noch ein wenig zuwarten – auf das Ergebnis der Klage, die die Arbeiterkammer Anfang des Jahres eingereicht hat. Und die Zuversicht, dass das Urteil in diesem Fall zugunsten der beiden Handyanbieter ausgeht, sei groß.

