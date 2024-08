Tierleid in der Steiermark: Klubobmann der NEOS ist fassungslos

Für den Klubobmann der NEOS ist eines klar: Wie der Bericht des Bundesrechnungshofes zur landwirtschaftlichen Nutztierhaltung aufdeckt, versagt die Landesregierung bei der Kontrolle von Tierschutzbestimmungen bei Nutztieren.

Massives Tierleid durch mangelnde Planung

“Jahrelang wurde beim steirischen Tierleid einfach weggeschaut! Es fehlt nicht nur an Daten, wie viele tierhaltende Betriebe in der Steiermark überhaupt existieren, auch die gesetzlichen Kontrollquoten wurden jahrelang nicht eingehalten”, erklärte Niko Swatek, Klubobmann der NEOS fassungslos. Laut ihm liegt es an fehlenden Planung der steirischen Verwaltung. In Bezug auf Tierschutzfälle wurden keine Prozessstandards festgelegt und es gibt keine klare Zuständigkeitsverteilung zwischen den Abteilungen. Für den Klubobmann gibt es im Bereich des Tierschutzes sowohl in der Nutztier- als auch in der Heimtierhaltung eine Kompetenzzersplitterung zwischen Bund und Ländern. „Einmal mehr führt der Kompetenz-Wirrwarr zwischen Bund und Ländern zu einem Versagen des Landes und damit zu massivem Tierleid“ stellte Swatek fest.

Keine genauen Daten über die tierhaltenden Betriebe

Für ihn spiegelt sich diese Planlosigkeit auch in den Daten wider. Denn das Land Steiermark hatte keine genaue Kenntnis über die Anzahl der tierhaltenden Betriebe. Somit konnten sie gar nicht wissen, ob die gesetzlich festgelegten Kontrollquoten von zwei Prozent aller tierhaltenden Betriebe erfüllt wurden. Wenig überraschend war für Swatek, dass die Quote im Prüfungszeitraum von 2018 bis 2022 nur in drei Jahren erfüllt wurde. Ohne genaue Datenlage sei eine Kontrolle nicht möglich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.08.2024 um 16:26 Uhr aktualisiert