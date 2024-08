Historisches Ereignis: Museum im Besitz von Originalbrief von Erzherzog

Dem Universalmuseum Joanneum ist es mit Unterstützung des Freundeskreises für Schloss Eggenberg und seine Sammlungen gelungen, einen Originalbrief Erzherzog Johanns aus dem Jahr 1817 zu erwerben. Ab September wird der neue Brief als Digitalisat im Erzherzog Johann Museum in Schloss Stainz präsentiert.

Brief an britischen Diplomaten

Erzherzog Johann adressierte den Brief an den britischen Diplomaten und Orientalisten Sir Gore Ouseley. Das Schreiben ist mit 3. Juni 1817 datierten und der Erzherzog Johann bedankt sich beim britischen Diplomaten, dass er ihm Abschriften einiger „persepolitanischer“ Inschriften zukommen ließ. Er ersucht ihn um Kopien aller weiteren derartigen Inschriften für das in Graz unter seiner Patronanz stehende Institut, das 1811 gegründete Joanneum.

©Universalmuseum Joanneum/D.Modl Verschiedene historische Abschriften.

Erzherzog Johann setzte sich für Forschung ein

Der Brief dokumentiert das persönliche Interesse Erzherzog Johanns an den altpersischen Inschriften der Achämeniden-Könige und ihrer damals beginnenden Entzifferung. Gleichzeitig zeigt das Schreiben, wie sehr sich Erzherzog Johann dafür einsetzte, dass das Joanneum um aktuelle Beiträge der internationalen altertumskundlichen Forschung erweitert wurde. Erzherzog Johann lernte Ouseley auf seiner Reise nach England (1815–1816) kennen, die ihn neben Manchester und Birmingham auch nach London führte. Heute werden die von Ouseley nach England verbrachten Inschriften hauptsächlich im British Museum verwahrt.

©Universalmuseum Joanneum/D.Modl Der Brief vom Erzherzog Johann.

Brief mit großem historischen Wert

Dem Joanneum ließ Ouseley trotz des Schreibens von Erzherzog Johann keine weiteren Abschriften der altpersischen Königsinschriften zukommen, dafür aber einen in akkadischer Sprache beschrifteten Ziegel des neubabylonischen Herrschers Nebukadnezar II. Der Brief Erzherzog Johanns an Sir Gore Ouseley, der von großem historischem Wert ist, soll auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden: Ab Anfang September ist er im Erzherzog Johann Museum in Schloss Stainz als Digitalisat auf einem der interaktiven Computertische zu sehen.

Häufig gestellte Fragen Wer war Erzherzog Johann? Er gilt als einer der populärsten Habsburger. Er war der Bruder von Kaiser Franz I., außerdem österreichischer Feldmarschall und in der Revolutionszeit von 1848/1849 deutscher Reichsverweser. Wer war Gore Quseley? Gore Ouseley war von 1810 bis 1814 britischer Botschafter in Teheran und betätigte sich als archäologischer Laienforscher. 1811 führte er in Persepolis, der Residenz der altpersischen Könige, zusammen mit seinem Bruder William Ausgrabungen durch und brachte einige Fragmente von gefundene Steininschriften nach London. Was ist das Universalmuseum Joanneumm? Es ist eine wissenschaftlich-kulturelle Institution. Das Museum ist nicht gewinnbringend und ist eine Einrichtung im Dienste der Gesellschaft und ihrer Entwicklung. Quelle: Land Steiermark.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.08.2024 um 17:31 Uhr aktualisiert