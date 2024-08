City Shopping: Neueröffnung für die Schuhliebhaber

Gruppenfoto: v.l.n.r. Sandra Krottmeier-Promitzer, Head of Fashion PR bei HUMANIC_Erich Treu, Eigentümer LCS_Peter Hanl, Verkaufsleiter HUMANIC_Christian Trampus, Centerleiter der LCS_Martina Reuter, Styling-Expertin_Christian Krenn, Bereichsleiter Vertrieb und Expansion HUMANIC_Monika Spasojevic, Head of Social Media HUMANIC_Ruth Wagner, Head of Corporate Legal Affairs, Real Estate.

Am Donnerstag, dem 8. August, eröffnete Humanic eine neue Filiale im Leoben City Shopping. Sie bieten Schuhe und Accessoires für Damen, Herren und Kinder an. „Wir freuen uns sehr über die Eröffnung der neuen Filiale in Leoben“, erklärte Christian Krenn, Bereichsleitung im Vertrieb bei HUMANIC. Der 356 Quadratmeter große Store bietet ein umfangreiches Angebot. Auch in Zukunft möchten sie insbesondere in Österreich und Deutschland expandieren.

Eröffnungsfeier mit TV-Ikone Martina Reuter

Gefeiert wurde die Eröffnung mit einem Event für alle HUMANIC Kunden. Im Rahmen dessen präsentierte Style-Expertin Martina Reuter zwischen 16 und 18 Uhr ihre beiden Bücher „Curvy Me“ und „Meine Styling-Geheimnisse“ im neuen Store. Zusätzlich gibt es für Clubmitglieder vom 08. August bis einschließlich 10. August einen Eröffnungsrabatt von 15 Prozent auf das gesamte Sortiment.

©HUMANIC | Gestern war die Eröffnung. ©HUMANIC | Es gab ein Glücksrad der Eröffnung. ©HUMANIC | Anlässlich zur Eröffnung gibt es tolle Angebote. ©HUMANIC | Es gibt tolle Angebote.