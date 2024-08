Vollmond-Dinner: Exklusive Abende in der Region Graz

In dieser Form hat es ein steirische Genusserlebnis in der Region Graz noch nie gegeben. An fünf Vollmondnächte, an fünf Orten, mit steirische Top‐Köche und ein exklusives Rahmenprogramm gehören zum neuen Event. Von 19.00 bis etwa 22.30 Uhr finden unter dem Vollmond-Sternenhimmel besondere Abende statt. Geboten wird ein 5-Gang-Menü, begleitet von Weinen.

Das sind die nächsten Termine Am Montag, dem 19. August von 18.30 bis 22.30 Am Dienstag, dem 17. September, von 18.30 bis 22.30 Am Donnerstag, dem 17. Oktober von 18.30 bis 22.30

Das erwartet dich im August

Am 19. August kocht Johann Rainer vom Trautentalwirt in Geistthal-Södingberg ein 5-Gang-Menü. Das Event in der Vollmondnacht ist limitiert auf 50 Personen und findet im neuen Kurpark gegenüber der Therme NOVA in Köflach am Dechantteich statt. Bei Schlechtwetter findet das Event am darauffolgenden Tag statt.

Im September im Skulpturenpark

Daniel Edelsbrunner vom Kupferdachl in Premstätten sorgt am 17. September für das große Menü. Das Event findet in einem der Top 10 Skulpturenparks Europas in Premstätten. Dort stehen 80 zeitgenössische Skulpturen in einer Parkanlage. Dieser Ort ist die Kulisse für 50 Personen in der Vollmondnacht.

Lost Place im Oktober

Am 17. Oktober kocht Stefan Liebmann vom Hotel Liebmann in Laßnitzhöhe das 5-Gänge-Menü.

Das Event findet bei schönem Wetter in einem verfallenen, mit Graffiti dekorierten Schwimmbad im Wald statt. Normalerweise ist der Ort nicht zugänglich, aber öffnet für diesen Abend die Tore.

Wissenswertes Preis: 5-Gänge-Menü inkl. Weinbegleitung: € 149,00 pro Person Pro Veranstaltungsort auf 50 Personen limitiert. Bei Schlechtwetter ist der Ersatztermin am darauffolgenden Tag.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.08.2024 um 17:53 Uhr aktualisiert