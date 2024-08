Amtsmissbrauch? Dieser Bürgermeister wurde von der Polizei angezeigt

Veröffentlicht am 9. August 2024, 17:53 / ©Thomas Kaiser

Derzeit läuft eine Anzeige gegen den Feldkirchner Bürgermeister Martin Treffner (ÖVP). Der Verdacht lautet Amtsmissbrauch. Die Polizei hat ihn angezeigt. Konkret geht es in diesem Fall um einen Baum…

Anzeige wegen Amtsmissbrauch

Martin Treffner ließ in Feldkirchen in der Nähe von einer Wohnanlage einen Baum fällen. Ganz zum Missfallen von Polizeibeamten. Diese zeigten ihn an. Denn: Der gefällte Baum soll nicht auf Gemeindegrund, sondern auf einem Grundstück einer Wohngenossenschaft gestanden sein, berichtet die Kleine Zeitung. Tina Frimmel-Hesse, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, bestätigt auf Anfrage von 5 Minuten die Anzeige wegen Verdacht auf Amtsmissbrauch: „Ja, es liegt eine Anzeige vor, diese wird derzeit geprüft.“

Das sagt der Bürgermeister dazu:

Der Feldkirchner Bürgermeister weiß von der Anzeige, sagt aber im Interview mit 5 Minuten: „Ich will dazu nichts sagen, da es ein laufendes Verfahren ist“ Er bestätigt aber, dass des um eine Baumfällung geht. Es gilt derzeit die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.08.2024 um 18:40 Uhr aktualisiert