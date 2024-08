In den Tod gestürzt: Für Wanderer (47) kam jede Hilfe zu spät

Der vermisste Wanderer wurde in unwegsamem Gelände am Tristenkopf leblos aufgefunden. Die genaue Unfallursache ist noch unklar, es gibt jedoch keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Der 47-jährige Wanderer begann seine Tour am Donnerstag, dem 8. August 2024, gegen 16.30 Uhr von Egg im Bregenzerwald aus. Er war allein unterwegs und plante eine Route über die Alpe Brongen in Richtung Tristenkopf. Da er nicht wie erwartet zurückkehrte, verständigte seine Ehefrau die Einsatzkräfte.

Großangelegte Suchaktion: Bergrettung und Polizei im Einsatz

Nach der Meldung seiner Abgängigkeit wurde eine groß angelegte Suchaktion gestartet. Diese umfasste die Bergrettung, die Alpinpolizei, einen Polizeihubschrauber, mehrere Suchhunde und freiwillige Helfer. Trotz intensiver Bemühungen dauerte es bis zum folgenden Morgen, um den Vermissten zu finden.

Tragisches Ende: Leichnam in unwegsamem Gelände entdeckt

Am Freitag, dem 9. August 2024, gegen 11.30 Uhr entdeckten Bergretter den leblosen Körper des Wanderers etwa 500 Meter nordöstlich des Tristenkopfes. Der Mann war am alten Weg zum Tristenkopf 100 Meter in Richtung der Fundstelle abgestürzt. Es gibt keine Anzeichen auf fremdes Verschulden.