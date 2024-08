400 Kilogramm Kupferschienen von Baustelle gestohlen

Auf einer Baustelle in Althofen wurden 400 kg Kupferschienen gestohlen

Veröffentlicht am 9. August 2024, 18:29 / ©somchai / stock.adobe.com

Bislang unbekannte Täter stahlen in der Nacht vom 8. August 2024 auf den 9. August 2024 ca. 400 Kilogramm Kupferschienen von einer Baustelle in Althofen, Bezirk St. Veit an der Glan. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.