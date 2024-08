Tier- und umweltfreundlicher Reitstall: Investition in die Zukunft

Das Zivilingenieurbüro für Bauwesen wurde 1972 von DI Werner Lorenz gegründet. 2000 stieg Sohn

DI Christian Lorenz ins Unternehmen ein, er führt es heute in zweiter Generation. Die über 60

Mitarbeitenden decken alle bauspezifischen Planungs- und Überwachungs-Leistungen in den

Bereichen Gesundheitseinrichtungen, Reinraum für Pharma, Food und Elektronik, Industrie- und

Stahlbau sowie Planungstechnologie 5D-BIM und Digitalisierung am Bau mit ihrer Expertise ab. Im

Bereich BIM zählt Lorenz Consult zu den Pionieren. Der Hauptsitz ist in Graz mit Zweigstellen in Wien,

Linz und Villach sowie einem Partnerbüro in Berlin. Projekte werden weltweit u.a. in den USA

verwirklicht, besonders stark ist das Grazer Zivilingenieurbüro in der DACH-Region vertreten. 2023

erwirtschaftete Lorenz Consult einen Umsatz von 12,4 Millionen Euro.