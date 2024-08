Bald ist wieder der Laurentiusmarkt in Villach

Veröffentlicht am 9. August 2024, 19:44 / ©Stadt Villach/Kofler

Auch heuer lockt der Villacher Laurentiusmarkt am Montag nach dem Laurentiustag die Käuferinnen und Käufer in Scharen an. Heuer fällt die beliebte und traditionsreiche Handelsveranstaltung auf den 12. August. Marktreferent Stadtrat Christian Pober: „Die Fans des traditionsreichen und originellen Laurentiusmarktes freuen sich schon sehr. Und erfreulicherweise haben viele Standler aus ganz Österreich und dem Alpen-Adria-Raum ihre Teilnahme angekündigt.“

Viel verschiedene Produkte zur Auswahl

Den gesamten zur Verfügung stehenden Platz haben die Händler auch heuer reserviert. Emailtöpfe, Schuhe und Kittelschürzen, Gemüsehobel und Körbe, Putz- und Poliermittel, Spielzeug, hölzerne Heurechen und Besen – gepaart mit viel regionaler Kulinarik: So sieht das bewährte Rezept für den Laurentiusmarkt aus. Dieser erstreckt sich über das gesamte Marktgelände der Innenstadt von der Ringmauergasse über die Draulände bis zum Kaiser-Josef-Platz und zum Hauptplatz.

Fixpunkt im Marktkalender

Für zig Standlerwar der Laurentiusmarkt seit jeher ein Fixpunkt im Marktkalender. Stadtrat Pober: „Viele Villacherkaufen bestimmte Artikel immer hier ein und können den bunten Markt, der immer viel Frequenz und Kommunikation in die Innenstadt bringt, kaum erwarten.“ Der Laurentiusmarkt ist die älteste Handelsveranstaltung Kärntens. Das Recht dafür wurde Villach bereits im Jahr 1225 unter den Bamberger Bischöfen verliehen. Wegen des Laurentiusmarktes gilt im gesamten Marktgebiet von 5 bis 21 Uhr Fahrverbot. Ausgenommen sind Anrainerund Zustelldienste. Es gilt eine Einbahnregelung. Eine Umleitungsstrecke wird eingerichtet.