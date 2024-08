Wiener Bandenangriff: Fahndungsbilder sollen Täter entlarven

Messerattacke in Wien: Nach diesen Personen wird gesucht.

Messerattacke in Wien: Nach diesen Personen wird gesucht.

Veröffentlicht am 9. August 2024, 19:54 / ©LPD Wien

Laut „ORF“ haben die veröffentlichten Fotos von Tatverdächtigen aus den gewalttätigen Auseinandersetzungen unter jungen Männern in Wien erste Fortschritte gebracht. Die Polizei bestätigte Teilerfolge, gab jedoch keine genauen Details preis. Da sich die Ermittlungen noch in einem frühen Stadium befinden und weiterhin nach weiteren Verdächtigen gesucht wird, werden aus ermittlungstaktischen Gründen keine weiteren Informationen bereitgestellt.

Fotos zeigen mutmaßliche Täter

Die veröffentlichten Bilder zeigen Personen, die am 7. Juli 2024 in eine Ausschreitung am Bahnhof Meidling verwickelt waren. Diese Gruppe von jungen Männern soll vier syrische Opfer verfolgt und mit verschiedenen Waffen, darunter Messer, Hammer, Teleskopschläger und Schlagringe, schwer verletzt haben. Die Aufnahmen stammen von Überwachungskameras rund um das Bahnhofsgebiet.

Erkennungen und Verbindungen

In einem weiteren Schritt der Ermittlungen wurde ein 17-Jähriger, der kürzlich im Zusammenhang mit den Anschlagsplänen gegen die Taylor-Swift-Konzertreihe in Wien festgenommen wurde, möglicherweise auf einem der veröffentlichten Fotos erkannt. Der Jugendliche, der kroatisch-türkischer Abstammung ist, bestreitet jedoch jegliche Beteiligung an den gewalttätigen Vorfällen, wie „ORF“ berichtet. Es gibt keine Informationen darüber, ob er als Beschuldigter oder Zeuge gilt.

Keine Verbindung zu Terrorismus

Die Ermittlungen rund um den Vorfall im Wiener Bahnhof stehen nicht in Verbindung mit terroristischen Straftaten. Laut der Landespolizeidirektion Wien sind die Untersuchungen auf den ethnischen Konflikt beschränkt und weisen keine terroristischen Bezüge auf.