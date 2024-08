Kräuter stärken Eheglück: Diesen Traditionen begegnest du in Stübing

Veröffentlicht am 9. August 2024, 20:39 / © Universalmuseum Joanneum/Österreichisches Freilichtmuseum Stübing

Auch im August wird das österreichische Freilichtmuseum Stübing zur Bühne für gelebte Traditionen. Nachdem am Donnerstag, dem 15. August am Kräutertag traditionell Kräuterbüscherln gebunden und geweiht werden, feiert das Tanz- und Musikfestival Folklore Global am Samstag, dem 17. August sein 30-Jahr-Jubiläum. Besucher erwartet ein Programm voller Brauchtum, kulturellen Begegnungen und Mitmachaktionen für die ganze Familie.

Kräuter und Tradition

Die Kräuterweihe hat eine lange Tradition in der bäuerlichen Bevölkerung. Denn die geweihten Kräuterbüscherln sollten gegen Blitzschlag schützen und trugen zur Gesundheit von Mensch und Vieh bei. Man glaubte zudem, dass sie das Eheglück stärken. Die Besucher können ihre Kräuterbüscherln selbst binden. Anschließend werden diese bei einer feierlichen Andacht geweiht. Diese geweihten Kräuter sollen das ganze Jahr über Schutz und Segen bringenDer Kräutertag bietet außerdem zahlreiche Stationen, an denen das Wissen rund um Kräuter und deren Anwendung vermittelt wird.

Die Büscherl werden anschließend geweiht. Viele Menschen nehmen am Kräutertag teil.

Kultureller Austausch mit dem „Folkore Global“

Am Samstag, dem 17. August, feiert das Festival „Folklore Global“ sein 30-Jahr-Jubiläum im Freilichtmuseum. Es ist eine Möglichkeit für internationale Tanz- und Musikgruppen, ihre Traditionen und Tänze zu präsentieren. Der Grundgedanke dieser Begegnung war ein besseres Kennenlerne. Viele persönliche Freundschaften sind daraus entstanden und werden bis heute gepflegt. Seit 30 Jahren bringt „Folklore Global“ Gruppen aus aller Welt in die Steiermark, um den interkulturellen Austausch zu fördern. Dieses Jahr werden Gruppen aus Deutschland, Italien und Lettland erwartet.

Es werden Tänze vorgeführt. Die Traditionen werden näher gebracht.

Sonderausstellung „Auf der Alm“

Bei der Themenführung „Auf der Alm“ stehen die historischen Almgebäude und die damit verbundenen Werkzeuge und Alltagsgegenstände im Mittelpunkt. Genauer betrachtet wird zum Beispiel die historische Käseharfe, die heute noch bei der Käseherstellung zum Einsatz kommt. Auch die Handhabung von Alltagsgegenständen der Alm werden gezeigt.