Festliche Zeremonie: Städtepartnerschaft mit Tarragona wurde gefeiert

Schon über 50 Jahre bestehen freundschaftliche Kontakte zwischen Klagenfurt und Tarragona, der spanischen Hafenstadt nahe Barcelona. Eine besiegelte Städtepartnerschaft gibt es seit nunmehr 30 Jahren – dieses Jubiläum wurde heute, Freitag, mit einer festlichen Zeremonie im Klagenfurter Rathaus gefeiert. Musikalisch umrahmt wurde der Feierlichkeit vom Kammerchor Klagenfurt.

Der Bürgermeister begrüßte die Gäste sehr herzlich

Bürgermeister Christian Scheider begrüßte die Gäste aus der spanischen Partnerstadt sehr herzlich. „Tarragona und die Landeshauptstadt Klagenfurt verbindet seit nunmehr 30 Jahren eine aufrichtige, gegenseitig wertschätzende und freundschaftliche Städtepartnerschaft. Füreinander da zu sein, Zeit miteinander zu verbringen, sich gegenseitig zu unterstützen und zu stärken – das ist es, was eine außerordentliche Städtepartnerschaft, wie diese eine ist, ausmacht. Darauf können wir wirklich stolz sein“, so Scheider. Wie wertvoll und bedeutend Städtepartnerschaften sind, zeigt sich vor allem auch in Krisen: „Wir haben gesehen und müssen es leider immer noch miterleben, wie schnell eine Stadt, ein Land, in eine schwierige Situation gerät, wie derzeit unsere ukrainische Partnerstadt Czernowitz. Es war und ist eine Selbstverständlichkeit für uns, Hilfsaktionen zu organisieren und zu helfen, wo es uns möglich ist“.

Vorboten der Städtepartnerschaft

Scheider wies aber auch auf die Vorboten der Städtepartnerschaft mit Tarragona hin: „Bereits im Jahr 1974 kam das erste Mal Familie Montanerra zu Ostern mit Palmzweigen nach Klagenfurt. Diese Tradition hat bis heute Bestand und macht uns jedes Jahr aufs Neue eine große Freude.“ „30 Jahre der Freundschaft und Partnerschaft haben nicht nur zu einem Austausch zwischen Menschen, sondern auch zwischen Traditionen und Kulturen geführt. Ich wünsche unseren beiden Städten auch in Zukunft eindrucksvolle, bereichernde Begegnungen“, bekräftigt auch Vizebürgermeister MMag. Dr. Alexander Kastner, Referent für Städtepartnerschaften. Im Rahmen des offiziellen Festaktes bekräftigten die Vertreter beider Städte die aktive Partnerschaft, die nicht nur im volkskulturellen, sportlichen und künstlerischen Bereich besteht, sondern weiter ausgebaut werden soll. Vor allem im Bereich Jugend sieht man künftig die Möglichkeit eines regen Austausches: Bürgermeister Christian Scheider lädt aus diesem Anlass die Kinderfolkloregruppe „Esbart de dansaire“ aus Tarragona offiziell zum nächsten Kinder-Tanz- und Friedensfestival (Juli 2025) nach Klagenfurt ein.

Kurzer Rückblick

Ein Klagenfurter, der sich persönlich für die Verbindung zwischen den beiden Städten engagiert, ist Ing. Karl Weger, Präsident des Vereins „Freunde Tarragonas“, der einen kurzen Rückblick auf die zahlreichen gemeinsamen Aktivitäten gab. Im Anschluss an den Festakt stand ein gemeinsamer Besuch des Klagenfurter Altstadtzauber auf dem Programm – er ist ein Pendent zum berühmten „Santa Tecla“-Fest, das alljährlich im September in Tarragona stattfindet. Bildtext: Die Vertreter der Stadt Tarragona, Vizebürgermeisterin Sandra Ramos Garcia und Vizebürgermeister Nacho Garcia Latorre trugen sich im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten in das Goldene Buch der Landeshauptstadt Klagenfurt ein. Über die Jahrzehnte währende Freundschaft freuen sich Bürgermeister Christian Scheider, Vizebürgermeister MMag. Dr. Alexander Kastner, Stadträtin DI Constance Mochar, sowie zahlreiche weitere Vertreterinnen und Vertreter des Klagenfurter Stadtparlaments und MMag