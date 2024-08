Swifts Rückkehr nach Wien? Spekulationen über Ersatzkonzerte

Taylor Swift hat sich auch am zweiten Tag, an dem sie ursprünglich in Wien auftreten sollte, noch nicht zu den abgesagten Konzerten geäußert. Diese ungewohnte Stille der Sängerin, die ansonsten eng mit ihren Fans kommuniziert, hat Spekulationen ausgelöst. Britische Medien, darunter auch „Mirror“, berichten, dass hinter den Kulissen möglicherweise an neuen Terminen für die Wien-Konzerte gearbeitet wird. Zwar erscheint dies tourlogistisch nahezu unmöglich, doch laut „Kurier“ blieb eine Anfrage an den britischen Tourpromoter bislang unbeantwortet.

Hoffnung auf Wien-Rückkehr steigt

Ein weiterer Beitrag zu den Gerüchten kam durch den britischen „Mirror„. Dem Boulevardblatt zufolge soll Swift von der Absage tief betroffen sein, was eine anonyme Quelle bestätigt haben soll. Die Sängerin habe angeblich ihrem Team mitgeteilt, dass sie „so schnell wie möglich“ nach Wien zurückkehren möchte. Wie verlässlich diese Informationen sind, bleibt offen. Es besteht auch die Möglichkeit, dass „so schnell wie möglich“ erst bei einer zukünftigen Tour der Fall sein könnte.

Langes Schweigen lässt Raum für Spekulationen

Auch in Österreich wird über Swifts Schweigen spekuliert. Einigen Medien zufolge könnte es darauf hindeuten, dass tatsächlich an Ersatzterminen gearbeitet wird. Allerdings spricht dagegen, dass Swift bereits in Kürze ihre letzten Europa-Konzerte in London geben wird. Laut „Mirror“ plant man dort, die Sicherheitsmaßnahmen zu verschärfen, doch die Konzerte sollen nach aktuellem Stand stattfinden. Eine Rückkehr nach Wien nach diesen London-Auftritten scheint jedoch kaum realisierbar. „Kurier“ berichtet, dass das Wiener Stadion kurz nach Swifts geplantem Auftritt von Coldplay genutzt wird. Die damit verbundenen logistischen Herausforderungen und Kosten würden eine Rückkehr nach Wien stark erschweren.

Ungeplante Konzerte: Schwierige Lage für Fans

Das Zeitfenster für eine mögliche Rückkehr nach Wien würde theoretisch bis zum 14. November offen bleiben, bevor Swift ihre letzten Tour-Stationen in Kanada hat. Doch spontane Konzerte stellen auch für ihre Fans eine große Herausforderung dar, vor allem für jene, die extra nach Wien gereist sind. Laut dem „Kurier“ sind diese Fans auf Planungssicherheit angewiesen, da eine erneute Anreise sowohl finanziell als auch organisatorisch aufwendig wäre. In internationalen Medien wird zudem spekuliert, dass die Terrorwarnung, die zur Absage der Wien-Konzerte führte, bei Swift eine bereits bestehende Angst vor Anschlägen verstärkt haben könnte. „Variety“ erinnert daran, dass die Sängerin 2019 im Magazin „Elle“ ihre Furcht vor solchen Angriffen geäußert hat, insbesondere nach dem Anschlag auf ein Konzert von Ariana Grande in Manchester.