Schwer verletzt: E-Biker wird mehrere Meter durch die Luft geschleudert

Am 9. August 2024 gegen 14.15 Uhr bog eine 86-jährige Frau aus dem Bezirk Spittal an der Drau mit ihrem PKW in die Kreuzung der St. Johanner Straße in Wolfsberg ein. Zur selben Zeit lenkte ein 19-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg sein E-Bike auf der Dehantstraße, missachtete auf Höhe der Kreuzung mit der St. Johanner Straße die Vorranggeben-Regelung und fuhr, ohne anzuhalten, geradeaus in diese ein.

19-Jähriger wird mehrere Meter durch die Luft geschleudert

Die 86-Jährige kollidierte rechtwinkelig mit dem von rechts kommenden 19-Jährigen, wodurch dieser zuerst auf die Windschutzscheibe des PKWs und anschließend mehrere Meter durch die Luft geschleudert wurde. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde in das LKH Wolfsberg verbracht. Die 86-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.