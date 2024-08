Sommerwetter am Samstag: Es werden bis zu 33 Grad erwartet

Veröffentlicht am 9. August 2024, 21:56 / ©Montage Canva

„Am Samstag stellt sich in der ganzen Steiermark trockenes Sommerwetter ein. Am Nachmittag bilden sich wieder einige Quellwolken am Himmel. Jedoch bleiben Schauer oder gar Gewitter selbst im Bergland die Ausnahme. Die Höchsttemperatur bewegt sich dabei zwischen 29 und 33 Grad“, heißt es von der GeoSphere Austria.