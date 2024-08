32 Grad und Sonnenschein: So wird das Wetter am Samstag in Wien

Am kommenden Samstag zeigt sich Wien von seiner sonnigen Seite. Laut der aktuellen Prognose von Geosphere Austria wird der Himmel weitgehend klar sein, lediglich vereinzelte harmlose Wolken könnten sich zeitweise durchziehen. Der Wind weht aus West in schwacher bis mäßiger Stärke, was dem schönen Wetter keinen Abbruch tun wird. Die Temperaturen starten am Samstagmorgen bei angenehmen 20 Grad und im Verlauf des Tages steigen die Werte auf heiße 32 Grad.