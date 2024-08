Über Kurve erschrocken: Motorradunfall auf Villacher Alpenstraße

Am 9. August fuhr ein 65-jähriger Mann aus Deutschland gegen 17 Uhr mit seinem Motorrad auf der Villacher Alpenstraße bergaufwärts. Hinter ihm saß seine 59-jährige Begleiterin. Der 65-Jährige erschrak laut eigenen Angaben über eine plötzliche starke Rechtskurve und kam durch den abrupten Bremsvorgang mit dem Motorrad ins Rutschen. In weiterer Folge schlitterten sie gegen die Leitschiene. Durch den Sturz wurde der Mann leicht und seine Beifahrerin unbestimmten Grades verletzt. Beide wurden mit dem Rettungsdienst in das LKH Villach gebracht. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.