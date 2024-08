Schwerer Unfall auf der B100: Auto überschlägt sich, Familie verletzt

Gestern gegen 23.15 Uhr fuhr ein 50-jähriger Mann aus dem Bezirk Schwaz in Tirol mit dem Auto von Lienz nach Spittal an der Drau. Dabei benutzten sie die B100 Drautal Straße. In der Gemeinde Dellach im Bezirk Spittal kam der Mann aus bislang unbekannter Ursache auf das rechte Straßenbankett und anschließend von der Fahrbahn ab. Der PKW überschlug sich dabei und kam am Dach liegend im angrenzenden Feld zum Stillstand. Ein Anwohner bekam den Unfall mit und setzte die Rettungskette in Gang.

Auch Frau und Sohn verletzt

Im Fahrzeug befanden sich ebenfalls die 44-jährige Frau des 50-Jährigen sowie sein 17-jähriger Sohn. Der Passant half allen drei Insassen aus dem PKW. Die Familie wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das BKH Lienz gebracht. Der total beschädigte PKW wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Dellach/Drau gesichert und von einer Abschleppfirma abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr auf der B100 wechselweise angehalten. Neben der Polizei und der Rettung standen die FF Dellach/Drau mit drei Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften im Einsatz.