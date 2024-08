Auf Kran vergessen: LKW reißt Oberstromleitung ab

Gestern am späten Vormittag fuhr ein 63-jähriger Mann aus Völkermarkt mit dem LKW auf der Gemeindestraße in Eberndorf im Bezirk Völkermarkt, nachdem er zuvor bei einer Firma einen Bagger abgeladen hatte. Der 63-Jährige vergaß jedoch, den dabei verwendeten Kran wieder einzufahren und riss beim Fahren eine Oberstromleitung ab. Diese blieb am Boden liegen und führte weiter Strom. Der Mann verständigte die Einsatzkräfte. Die Gemeindestraße wurde von der Polizei bis zum Eintreffen des KELAG Stördienstes in diesem Bereich für die Dauer von 1,5 Stunden komplett gesperrt.