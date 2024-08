Feuer weckte Person: Haus nach Brand unbewohnbar

In der Nacht auf den heutigen Samstag, 10. August, brach in einem Haus in Ratschendorf, Gemeinde Deutsch Goritz, Radkersburg, ein Brand aus. Zu diesem Zeitpunkt dürfte sich eine Person im Haus befunden haben. „Die Person wurde vermutlich durch das Feuer im Zimmer munter und machte erste Löschversuche“, so der Bezirksfeuerwehrverband Radkersburg. Nachbarn schlugen sofort Alarm.

©Presseteam BFVRA / Konrad | Kurz nach Mitternacht heulten die Sirenen. ©Presseteam BFVRA / Konrad | Vier örtliche Feuerwehren rückten aus. ©Presseteam BFVRA / Konrad | Das Erdgeschoß ist nach dem Brand unbewohnbar. ©Presseteam BFVRA / Konrad | Das Feuer konnte rasch gelöscht werden.

Haus unbewohnbar

„Das Feuer konnte rasch gelöscht werden, für die Glutnester im Bereich der Dachisolierung musste das Dach geöffnet werden. Löschwasser konnte über das Hydrantennetz sichergestellt werden“, heißt es weiter. Der Einsatz dauerte über 2 Stunden. Das Wohnhaus ist innen im Erdgeschoß komplett abgebrannt und unbewohnbar. Auch das Dachgeschoß wurde schwer beschädigt. Bis 7 Uhr am Samstagmorgen wurde die Brandwache gestellt.