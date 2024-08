Beim Einbiegen: Autolenker (51) übersieht Radfahrer (56)

Gegen 17 Uhr fuhr ein 51-jähriger Pkw-Lenker auf der Rudolfstraße von Süden kommend in Richtung seines Wohnhauses und beabsichtigte links in seine Garage einzufahren. Dazu hielt der Lenker sein Fahrzeug auf der rechten Fahrbahnseite an, um das Öffnen des Garagentores abzuwarten und nachfolgenden Fahrzeuglenkern das Vorbeifahren an seinem Auto zu ermöglichen.

Radfahrer übersieht

Beim Einbiegevorgang dürfte der 51-Jährige einen zügig herannahenden Radfahrer übersehen haben, sodass dieser gegen die linke Vorderseite des Pkw prallte. Der 56-jährige Rennradfahrer kam zu Sturz und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde mit der Rettung in das LKH Graz gebracht. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt. Ein Alkotest bei beiden Fahrzeuglenkern verlief negativ.