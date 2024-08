Alterslimit erhÃ¶ht: Ab diesem Alter dÃ¼rfen Kinder allein in Grazer BÃ¤der

Bis vor Kurzem war es schon Zwölfjährigen erlaubt, die Grazer Bäder ohne elterliche Aufsicht zu besuchen. Laut Medienberichten hat sich das nun geändert: Die Holding Graz hat das Alterslimit für alle Grazer Freibäder auf 14 hochgesetzt. Dazu heißt es in der Badeordnung: „Kindern unter 14 Jahren ist der Eintritt nur in Begleitung Erziehungsberechtigter gestattet.“ Ausnahmen gibt es für Kinder mit Freischwimmerausweis, Fahrtenschwimmerausweis oder Allroundschwimmerausweis sowie für Mitglieder in Schwimmvereinen. Diese dürfen die Schwimmbäder bereits ab zehn Jahren allein besuchen.

Schwimmfähigkeit nimmt ab, Randale nimmt zu

Die Erhöhung des Alterslimits hat Medienberichten zufolge zwei Hauptgründe: Einerseits nimmt die Schwimmfähigkeit generell ab. Laut einer heuer erschienenen Schwimmstudie kann jedes fünfte Kind in Österreich nicht schwimmen. Andererseits kam es in jüngster Vergangenheit immer wieder zu auffälligem Verhalten von Kindern, die alleine die Grazer Freibäder besuchten. Einem Bericht des Grazer zufolge randalierten beispielsweise in letzter Zeit im Straßganger Bad häufig strafunmündige Kinder und Jugendliche und bedrohten Badegäste und Mitarbeiter. Darum lasse man nun nur noch strafmündige Jugendliche allein in die Grazer Bäder, gab ein Konzernsprecher der Holding Graz gegenüber dem Grazer bekannt. Diese könnten für ihre Handlungen zur Verantwortung gezogen werden.