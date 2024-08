Stadtrichter zu Clagenfurth in Kirchtagslaune

Die Stadtrichter zu Clagenfurth machten sich heuer erstmals auf den Weg nach

Villach, um als Delegierte der Stadt Klagenfurt am traditionellen Umzug in Villach

teilzunehmen. So ging es mit dem Cabriobus der Nostalgiebahnen Kärnten in

Richtung Draustadt, nicht ohne zuvor in Velden einen Zwischenstopp zu machen,

wo dann auch kräftig für den Klagenfurter Altstadtzauber geworben wurde.

Veldens Bürgermeister Ferdinand Vouk und Vizebürgermeister Helmut Steiner begrüßten vor dem Veldener Schloss den hohen Besuch aus Klagenfurt, bevor die Stadtrichter zum Villacher Kirchtag weiterzogen.