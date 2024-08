Vor den Augen des Angehörigen: Salzburger (60) stürzte von Gerüst

Am Freitag, dem 9. August, um 18.06 Uhr stürzte ein 60-jähriger Einheimischer auf einer privaten Baustelle auf einem Bauernhof in Henndorf, Bezirk Salzburg-Umgebung, von einem 3,90 Meter hohen Gerüst auf den daneben befindlichen Schotter-Untergrund. Als es zum Unfall kam, war der Mann damit beschäftigt, ein Gerüst zu demontieren. „Wieso es zu dem Unfall kam, konnte vor Ort nicht festgestellt werden“, so die Landespolizeidirektion Salzburg.

Angehöriger beobachtete Unfall

Ein 29-jähriger Angehöriger hatte den Unfall beobachtet, weitere Angehörige befanden sich in der Nähe und alarmierten die Rettungskräfte. Am Unfallort war der 60-Jährige ansprechbar. „Ein Alko-Vortest war aufgrund der Verletzungen nicht möglich, der Mann gab aber an, vor dem Unfall im Zuge der Arbeiten zwei Flaschen Liter Bier getrunken zu haben“, teilt die Polizei mit. der Mann wurde vom Roten Kreuz erstversorgt und vom Hubschrauber „Christopherus 6“ mit Verletzungen an Kopf und Händen sowie mit Verdacht auf eine Wirbensäulenverletzung ins Krankenhaus gebracht.