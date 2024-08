Steirische Gemeinde betreibt Spar-Markt ab sofort selbst

Die Nahversorgung in Sankt Jakob im Walde ist gesichert: Die Gemeinde betreibt ab sofort den rund 200 m² großen SPAR-Markt. Somit steht der Bevölkerung auch weiterhin ein Supermarkt zur Verfügung. Der Standort deckt zudem weitere wichtige Funktionen im Ort ab. So ist der SPAR-Markt auch Post-Partner, Lotto-Annahmestelle und bietet Tabakwaren an. Sechs Mitarbeiter arbeiten bei SPAR in Sankt Jakob im Walde, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Im Zuge der Eröffnung spendete SPAR 1.000 Euro an die Vereinsgemeinschaft Sankt Jakob im Walde.

Gemeinde betreibt SPAR-Markt selbst

Bürgermeister Johannes Payerhofer betont: „Für uns ist es enorm wichtig, einen Nahversorger im Ort zu haben. Daher sind wir als Gemeinde den Schritt gegangen, ab sofort den SPAR-Markt selbst zu betreiben.“ SPAR-Steiermark Geschäftsführer Christoph Holzer ergänzt: „Wir freuen uns gemeinsam mit der Gemeinde als Betreiber des SPAR-Marktes eine tolle Lösung gefunden zu haben.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.08.2024 um 07:29 Uhr aktualisiert