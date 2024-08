Feuer in ehemaliger Brotfabrik: Einsatz läuft

„Derzeit stehen in Schwechat sechs freiwillige Feuerwehren sowie die Berufsfeuerwehr Wien im Brandeinsatz am Gelände der ehemaligen Hammerbrotwerke“, teilt Freiwillige Feuerwehr Schwechat am heutigen Samstagmorgen, kurz vor 8 Uhr, mit. Bei den Hammerbrotwerken handelt es sich um eine ehemalige Fabrik einer Großbäckerei, die bis 1969 in Betrieb war. Der Einsatz ist noch in Gange. Nähere Informationen sind nicht bekannt. Wir halten euch am Laufenden.

©FF Schwechat Der Einsatz ist noch in Gange. ©FF Schwechat Sieben Feuerwehren sind vor Ort.