Schulstartbonus: Diese Fristen musst du beachten, um 150 Euro zu bekommen

In manchen Bundesländern bekommt man die Gutscheine mit der Post. In anderen Bundesländern müssen die Gutscheine bei einer Abhol-Stelle abgeholt werden.

In jedem Bundesland gibt es mehrere Abhol-Stellen. In dem Brief vom Sozial-Ministerium findest du eine Liste mit allen Abhol-Stellen in dem jeweiligen Bundesland. Die Liste findest du auch hier. Allgemein sind die Gutscheine zwischen 5. August bis 13. September abzuholen.