Magische Momente in Klagenfurt: Buntes Programm beim Altstadtzauber

Bei der Eröffnung des Klagenfurter Altstadtzaubers am Donnerstag waren zahlreiche Gäste anwesend.

Der Klagenfurter Altstadtzauber ist eine der traditionsreichsten und beliebtesten Veranstaltungen in der Region und zieht jedes Jahr zehntausende Besucher aus dem Alpen-Adria-Raum nach Klagenfurt. Am Donnerstag fand die feierliche Eröffnung statt.

„Lebendiger Ausdruck unserer Kultur“

Für drei Tage verwandeln sich die Plätze und Gassen der Klagenfurter Innenstadt in eine magische Kulisse. Das vielfältige Programm, das die Stadtrichter zu Clagenfurth mit Unterstützung der Stadt Klagenfurt organisiert haben, umfasst dieses Jahr Magier, Gaukler, Kleinkünstler sowie Musik auf vier Showbühnen. Die feierliche Eröffnung fand am Donnerstagabend auf dem Neuen Platz statt. „Der Altstadtzauber ist ein lebendiger Ausdruck unserer Kultur und Gemeinschaft. Es erfüllt mich mit Stolz zu sehen, wie Menschen aus nah und fern zusammenkommen, um dieses besondere Fest zu feiern. Mein Dank gilt den Stadtrichtern, die diese Veranstaltung bereits zum 28. Mal mit ganz viel Herzblut auf die Beine gestellt haben“, so Bürgermeister Christian Scheider.

190 Shows in drei Tagen

Insgesamt erwarten die Besucher 190 Shows, 30 Musik-Acts, vier Bühnen und 12 Kleinkunst-Spielflächen, und das alles bei freiem Eintritt. Die Bühnen befinden sich auf dem Neuen Platz, Alten Platz, Heuplatz und Dr.-Arthur-Lemisch-Platz und bieten ein vielfältiges Musikprogramm von 14 bis 24 Uhr. Die Magier, Gaukler und Artisten bespielen acht Kleinkunst-Spielflächen, darunter die Wiener Gasse, Alter Platz Ost, Alter Platz Center, Alter Platz West, Landhaushof, Kramergasse, Nordsee und Neuer Platz.

Kinderprogramm & Flohmarkt

Besonders hervorzuheben ist in diesem Jahr das erweiterte Kinderprogramm im Landhaushof. Mit Zauberern, Kasperletheater, einem betreuten Bastelzelt und Schminkteams wird für die jüngsten Besucher ein unterhaltsames Erlebnis geboten. Der traditionelle Flohmarkt rund um den Domplatz bietet am Freitag und Samstag von 7 Uhr bis 16 Uhr die Möglichkeit zum Stöbern und Handeln. Ein Highlight für Jung und Alt ist auch der größte Flohmarkt Kärntens, bei dem nach Herzenslust geschmökert, getandelt und getauscht werden kann. Auch der soziale Aspekt des Altstadtzaubers kommt nicht zu kurz: Jedes Jahr werden Spenden für einen karitativen Zweck gesammelt. Heuer werden die Kinderkrebshilfe und die Menschen in der Innerkrems unterstützt.