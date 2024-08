Seeuferfest & Jazz-Matinée: Partywochenende am Ossiacher See

Am Ossiacher See finden dieses Wochenende zwei tolle Veranstaltungen statt.

Im Seepark Annenheim am Ossiacher See laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren: Heute Abend findet dort nämlich das Seeuferfest statt, das vom Wasserschiclub Ossiachersee veranstaltet wird. Um 18 Uhr geht es los, für musikalische Unterhaltung sorgt die Coverband „Rudi and the Gang“. Parkmöglichkeiten gibt es bei der Kanzelbahn, die autofreie Anreise ist via Schiffsverbindungen, S-Bahn und Radweg möglich. Der Eintritt ist frei.

©Wasserschiclub Ossiachersee Viele Gäste werden heute … ©Wasserschiclub Ossiachersee … am Ossiacher See erwartet.

Jazz-Matinée am Sonntag

Auch am Sonntag bleibt es im Seepark Annenheim nicht ruhig: Um 11 Uhr startet dort eine Jazz-Matinée mit Gerd Schuller & Band, die ebenfalls vom Wasserschiclub Ossiacher See veranstaltet wird. Bei freiem Eintritt können musikbegeisterte Gäste die Seeatmosphäre bei musikalischer Untermalung genießen.