Glück beim Lotto: Steirer jubelt über 26.000 Euro

Ex-Skirennläuferin und „Fit-mit-den-Stars“-Vorturnerin Lizz Görgl sorgte am vergangenen Freitag, dem 9. August, bei zumindest zwei Spielteilnehmer:innen für große Freude: Denn sie nahm die Bonus-Ziehung vor, und diese Bonus-Ziehung endete gleich mit zwei Solo-Sechsern. Eine Person in Tirol hat mit den „sechs Richtigen“ 1,2 Millionen Euro gewonnen. Einen Solo-Sechser gab es auch beim LottoPlus. Die 169.000 Euro gehen nach Niederösterreich.

Gewinn in der Steiermark

Auch in der Steiermark gab es einen netten Gewinn. Ein Glückspilz hat beim Fünfer mit Zusatzzahl per Normalschein rund 26.000 Euro gewonnen. Es gab noch zwei weitere Fünfer mit Zusatzzahl, einer davon in Niederösterreich per Quicktipp und einer über eine Spielseite. Unter allen bei der Bonus-Ziehung mitspielenden Lotto Tipps wurde ein Bonus in Höhe von 300.000 Euro verlost. Gewonnen hat ein Tipp aus Wien, der sich auf der Quittung mit der Nummer 708 621 6094. Beim Joker gab es keinen Sieg.