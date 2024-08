Taylor Swift Konzerte als Ziel von Anschlägen: Grazer Forscher vermutet warum

Dass die jüngsten Anschlagspläne in Wien gerade Konzerte der US-Sängerin Taylor Swift zum Ziel hatten, ist für Kulturwissenschafter wenig überraschend. Gerade die populäre Musik sei das Spielfeld für manifeste Machtkämpfe, meinte der Grazer Popularmusikforscher André Doehring zur APA.

Warum das Konzert und nicht etwa die Olympischen Spiele?

Für Doehring von der Kunstuniversität Graz ist es gerade die Musik, die als Feld für „symbolische wie auch manifeste Machtkämpfe“ dienen kann: „Taylor Swift ist heute eine zentrale popkulturelle Ikone, die den verschiedensten Bereichen, etwa auch dem Tourismus, mediale Aufmerksamkeit beschert – so natürlich auch Terroristen“, sagte der Professor für Jazz- und Popularmusikforschung. Er habe sich gefragt, warum es jetzt ein Swift-Konzert gewesen sei und etwa nicht die Olympischen Spiele, wo die mediale Aufmerksamkeit so viel höher wäre. Aber: „Musik kann etwas anderes als Sport.“

Viele junge Menschen identifizieren sich mit Taylor Swift

Gerade Popmusik erlaube uns – „aufgrund ihrer Beschaffenheit, die uns Vergnügen vermittelt, zu der wir tanzen, die wir mit in den Alltag nehmen, anlässlich der wir Freundschaftsarmbänder basteln etc.“ – Verbindungen zu knüpfen, wie es andere kulturelle Praktiken weniger erlauben. „Swift spricht zudem Menschen an, die gesellschaftlich nicht in einer Machtposition stehen, also zum Beispiel junge Menschen, queere Menschen, ethnische Minderheiten. Diese identifizieren sich mit Taylor Swift, diese Identifikation nimmt man mit in sein Leben – wenn auch oft nur temporär“, so Doehring: „Populäre Musik erlaubt zu suchen, wer ich sein will. Aber sie verleitet auch zu denken, dass dann alle gleich sind – das ist auch ein häufiges Missverständnis, auch der Terroristen.“

Musik der Pop-Ikone ist Feld der Ausseinandersetzung

Swift greife etablierte Ordnungen an, ökonomische Besitzverhältnisse, Ideen darüber, wie bisher in Partnerschaft heteronom gelebt wurde. Damit sei ihre Musik, vor allem auch aufgrund ihrer Popularität, ein Feld der Auseinandersetzung.

Doehring bezieht sich auf vergangene musikbasierte Anfeindungen

„Es gibt eine historische Komponente von musikbasierten Anfeindungen, Übergriffen bis hin zu Attentaten“, so Doehring. Der Wissenschafter bezieht sich damit etwa auf die öffentliche Zerstörung von Platten durch die Disco-Sucks-Bewegung 1979, „getragen durch eine LGBT-feindliche weiße Rockhörerschaft“, den Bombenangriff auf den Black Music-Club La Belle in Berlin 1986, „der von GIs und ethnischen Minderheiten besucht wurde“, das Attentat auf das Pariser Bataclan 2015 oder auf das Pulse in Orlando 2016, „ein bekannter ’safe space‘ homosexueller Menschen“. Insbesondere populäre (Tanz-)Musik erlaube vielen Menschen, Identitäten zu erspüren, auszutesten – „was offensichtlich in allen Fällen als Bedrohung alter Ordnungen empfunden wurde“, so der Experte, und zur – bis auf 1979 stets – tödlichen Reaktion herausforderte.

Statement von Taylor Swift weiterhin ausständig

Wer sich – anders als die Experten – auch am Freitagnachmittag noch nicht offiziell zur Causa prima geäußert hatte, war indes Taylor Swift zur Absage. Der ansonsten für seine offensive Social-Media-Kommunikation gerühmte Star schweigt bis dato beharrlich zur Absage der drei Wien-Konzerte. (APA/red, 10. 8. 24)