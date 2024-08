Kritischer Zustand: Mann nach Brand in Krankenhaus gebracht

Der Brand wurde von der Straße aus bemerkt und sofort die Einsatzkräfte alarmiert. Nach dem Eintreffen wurde von der Berufsfeuerwehr Wien sofort ein Löschangriff unter Atemschutz in die Brandwohnung vorgenommen und parallel dazu das verrauchte Stiegenhaus und die angrenzenden Wohnungen kontrolliert. Bei der Brandbekämpfung in der betroffenen Wohnung wurde eine gestürzte Person vorgefunden und sofort vom Atemschutztrupp der Feuerwehr ins Freie gerettet.

Mann in kritischem Zustand

Im Stiegenhaus wurde der Mann in eine Rettungswanne gelegt, mit Sauerstoff versorgt und anschließend aus dem Gebäude gebracht. In weiterer Folge wurde die Person von den Rettungskräften der Berufsrettung Wien mit der Sondereinsatzgruppe übernommen und notfallmedizinisch versorgt. Von der Berufsrettung Wien wurde der Mann anschließend in kritischem Zustand in eine Klinik eingeliefert.

©Stadt Wien Feuerwehr Um 20 Uhr ist die Berufsfeuerwehr Wien zu einem Brandeinsatz ausgerückt. ©Stadt Wien Feuerwehr Ein gestürzter Mann wurde in der betroffenen Wohnung aufgefunden.

Brandursache wird ermittelt

Von den Feuerwehreinsatzkräften wurde der Brand in der betroffenen Wohnung noch vollständig abgelöscht und mittels Wärmebildkamera kontrolliert. Glutnester konnten anschließend mit einer Kübelspritze gelöscht werden. Abschließend setzte die Berufsfeuerwehr Maßnahmen zur Entrauchung sämtlicher betroffener Bereiche. Die Brandursache wird vom Landeskriminalamt der Polizei ermittelt.