Aufsteirern heuer erstmals auch auf der rechten Murseite vertreten

Am 14 und 15. September findet wieder das Aufsteirern in Graz statt.

Veröffentlicht am 10. August 2024, 09:55 / ©5 Minuten

Am 14. und 15. September wird die Grazer Innenstadt wieder zur Bühne der steirischen Volkskultur. Etwa 2.500 Teilnehmer und Teilnehmerinnen stellen ihre Talente oder Produkte zur Schau. Tanzgruppen, Chöre, Blasmusikkapellen und Musikgruppen sorgen auf zahlreichen Bühnen und Tanzböden für eine ausgelassene Stimmung und laden zum Mitmachen ein. Erstmals ist das Aufsteirern heuer übrigens auch auf der rechten Seite der Stadt vertreten, nämlich am Mariahilferplatz. Die Ivents Kulturagentur erhält für den Event eine Projektförderung in Höhe von 50.000 Euro.