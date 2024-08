Steirerduell: TSV Hartberg trifft in Liebenau auf Doublesieger Sturm Graz

Morgen gastiert der TSV Egger Glas Hartberg in der 2. Runde auswärts beim Doublesieger SK Sturm Graz. Das Spiel in Graz-Liebenau ist bereits ausverkauft. Angepfiffen wird das Steirer-Duell um 17 Uhr vom Wiener Schiedsrichter Julian Weinberger.

TSV erwartet schwieriges Spiel

TSV-Cheftrainer Markus Schopp sagt: „Spiele gegen den SK Sturm sind aus Hartberger Sicht immer etwas Besonderes. Ganz besonders in diesem Jahr, da wir gegen den amtierenden Meister und Cupsieger spielen. Eine Mannschaft die, gleich wie wir, nicht optimal in die Meisterschaft gestartet ist, aber natürlich einen riesengroßen Anspruch und auch die Qualität hat in Österreich jedes Spiel zu gewinnen. Für uns gilt es nach Graz zu fahren und unser Hartberger Gesicht zu zeigen. Es ist wichtig, dass wir mutig auftreten und nicht dumm und naiv sind. Wir müssen versuchen, unser Spiel auf den Platz zu bekommen, wohlwissend, dass ein Gegner am Platz steht, der alles Mögliche finden wird, um unser Spiel zu unterbinden. Das sind die Zutaten, die diese Partie mit sich bringt. Ich freue mich extrem darauf.“ Offensivspieler Dominik Prokop ergänzt: „Wir erwarten ein schwieriges Spiel gegen den Doublesieger aus dem letzten Jahr. Wir wissen aber worauf es ankommt, haben uns gut vorbereitet und ich bin guter Dinge, dass wir etwas Positives aus diesem Spiel mitnehmen können.“

Sturm hat eine konzentrierte Trainingswoche hinter sich

„Es war eine konzentrierte Trainingswoche mit einem guten und lehrreichen Testspiel. Wir haben das Spiel sehr gut als Vorbereitung für uns nutzen können“, sagte Sturm-Cheftrainer Christian Ilzer bei einer Pressekonferenz. Der TSV Egger Glas Hartberg hat zwar das letzte Match gegen LASK verloren, „es war aber kein schlechtes Spiel“, so Ilzer, der die Gegner nicht unterschätzt.