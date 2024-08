Mega: Taylor Swift-Fans können jetzt doch noch ihr Konzert sehen

Die Absage der drei Taylor Swift-Konzerte traf die Fans hart. Für viele ist damit ein Traum geplatzt. Der Grund für die Absagen: Es gab Anschlagspläne, die konkret auf das Großevent gerichtet waren. Ein junger IS-Fanatiker hatte bereits eine Bombe gebaut und wollte zahlreiche Fans in den Tod reißen. Das geplante Blutbad konnte glücklicherweise vereitelt werden.

Taylor Swift-Konzert im TV

Doch nun gibt es einen Lichtblick, wie die „Swifties“ dennoch das Konzert sehen können. Als erster und einziger Free-TV-Sender der Welt wird im ORF ein Konzert der „The Eras“-Tour von Taylor Swift gezeigt. „Liebe Swifties, wir freuen uns, euch sagen zu dürfen, dass Taylor Swift heute Abend zu euch ins Wohnzimmer kommt! orf1 zeigt am Samstag um 21.45 Uhr den Disney+ Konzertfilm ‚Taylor Swift – The Eras Tour (Taylors Version)‘. Danke an disneyplusDE dafür, dass das so möglich ist“, so der ORF. Dabei handelt es sich um eine wahre Weltpremiere und ein dickes Trostpflaster für die Fans! Gezeigt wird das Highlight am heutigen Samstagabend, dem 10. August, um 21.45 Uhr.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.08.2024 um 11:18 Uhr aktualisiert