Polizei warnt vor Störsender-Attacken in Wien: Drei Autos geknackt

Die Täter sollen mittels Störsender in drei Autos eingebrochen haben.

Veröffentlicht am 10. August 2024, 11:02 / ©Fotomontage Canva

Mit einem Störsender, einem sogenannten „Jammer“, sollen zwei Männer am Freitag zu Mittag in Wien-Favoriten das Zusperren von insgesamt drei Autos verhindert und diese anschließend durchwühlt haben. Ein Zeuge verständigte die Polizei. Polizisten der Polizeiinspektion Sibeliusstraße konnten einen der flüchtigen Tatverdächtigen, einen 17-jährigen lybischen Staatsangehörigen, in der Nähe des Tatorts festnehmen. Nach dem zweiten wird noch gefahndet. Ein „Jammer“ wurde beim Beschuldigten sichergestellt, ein zweiter wurde den Polizisten von einem Zeugen übergeben, der diesen gefunden hatte. Gestohlene Gegenstände hatte der 17-Jährige keine bei sich.

Wie kannst du dich schützen?

Die Landespolizeidirektion Wien schlägt folgende Präventionsmaßnahmen vor, um Störsendermanipulationen zu vermeiden:

Sei aufmerksam, wenn du dich von deinem Fahrzeug entfernst.

Vergewissere dich beim Weggehen, ob dein Fahrzeug versperrt ist.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.08.2024 um 11:12 Uhr aktualisiert