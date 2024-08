„Nicht ernst gemeint“: Österreicher (31) bedrohte Ex-Freundin

Weil ein 31-jähriger Österreicher am heutigen Samstag, dem 10. August, um 1.15 Uhr vor der Wohnung seiner Ex-Freundin in Wien-Donaustadt randaliert haben soll, wurde der Polizeinotruf alarmiert. Gegenüber den Polizisten verhielt sich der 31-Jährige kooperativ. Im Zuge der Sachverhaltsklärung stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien bestand.

„Drohung nicht ernst gemeint“

Er soll seine Ex-Freundin am 29. Juli 2024 körperlich verletzt und am 1. August 2024 gegen das gegen ihn ausgesprochene Betretungs- und Annäherungsverbot verstoßen haben. Am 4. August 2024 soll er die Frau erneut aufgesucht und sie mit dem Umbringen bedroht haben. In der Vernehmung gab der Beschuldigte an, die Drohung nicht ernst gemeint zu haben. Der 31-Jährige befindet sich aktuell in Haft.