Female Future Meet-up Graz holt Frauen vor den Vorhang

"Be(come) a Leader"

Am 25. September findet das Female Future Meet-up Graz statt

Veröffentlicht am 10. August 2024

Mit dem Event will man Frauen jeden Alters und jeder Nationalität ansprechen, um gemeinsam einen Tag voller Information, Inspiration, zukunftsorientierter und wertvoller Gespräche und Kontakte zu verbringen. Mehrere nationale sowie internationale Speaker sind geplant, die auf der Bühne ihr Fachwissen weitergeben und unterschiedliche Themenbereiche abdecken.

Themen aus unterschiedlichen Lebensbereichen

Fokus der diesjährigen Veranstaltung unter dem Motto „Be(come) a Leader“ ist die Arbeitswelt der Zukunft. Es werden Themen aus unterschiedlichsten Lebensbereichen der Frauen behandelt wie Chancengleichheit und Gleichstellung in allen Lebensbereichen, neue Arbeitsmodelle, Erkennung, Erweiterung und Ausschöpfung der eigenen Potenziale, Frauen in Führungspositionen und vieles mehr. Auch Männer sind willkommen. Die Stadt subventioniert das Meet up mit 5.000 Euro.