Rechts an Auto vorbeigefahren: Motorradfahrer (59) schwer verletzt

Am Freitag, dem 9. August, gegen 17.09 Uhr lenkte ein 29-jähriger Slowake ein Auto auf der Tannheimer Straße (B 199) von Grän kommend Richtung Weißenbach. Im Gemeindegebiet von Nesselwängle, Bezirk Reutte, Tirol, wollte er nach rechts zum Ortsteil Schmitte einbiegen. Zur gleichen Zeit lenkte ein 59-jähriger Deutscher ein Motorrad auf der B 199 in die gleiche Richtung und wollte rechts an dem Auto vorbeifahren. Dabei streifte er das Fahrzeug, kam zu Sturz und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Verletzte wurde vom Roten Kreuz Tannheim erstversorgt und in das Krankenhaus nach Pfronten gebracht.