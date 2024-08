Darum fliegt in der Nacht auf Montag ein Flieger über Klagenfurt

Über der Klagenfurter Innenstadt werden in den nächsten Tagen Messungen durchgeführt.

Über der Klagenfurter Innenstadt werden in den nächsten Tagen Messungen durchgeführt.

Veröffentlicht am 10. August 2024, 12:10 / ©GIS/Stadtkommunikation

Sollte es die Witterung zulassen, lässt die Abteilung Vermessung und Geoinformation im Zuge des FFG-geförderten Projektes „PROMETHEUS“ am kommenden Sonntag das Klagenfurter Stadtgebiet bei Tag sowie in der Nacht von Sonntag auf Montag befliegen. Die Flüge dienen dazu, die unterschiedlichen Oberflächentemperaturen im Stadtgebiet zu detektieren (wo sind die so genannten „Hot Spots“ und wo werden nachts die größten Abkühlungen gemessen).

Nachtflug in 1600 Metern Höhe

Die ausgewerteten Daten werden dann der Bevölkerung über den „Digitalen Zwilling Klagenfurt“ zur Verfügung gestellt und seitens der Abteilung Vermessung und Geoinformation in weiteren Projekten entsprechend verwendet. Der dafür engagierte Flieger wird zwar in einer Flughöhe von 1600 Meter über Grund fliegen. Trotz großer Flughöhe könnte der Nachtflug eventuell von dem einen oder anderen Bewohner aufgrund des geringeren Umgebungslärms während der Nacht wahrgenommen werden, daher vorab die Information.