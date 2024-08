Versuchte zu flüchten: Unfall entlarvte Lenker (63)

Veröffentlicht am 10. August 2024, 12:13 / ©Montage: Pexels/ BMI Pachauer

Eine Streife der Autobahnpolizeiinspektion Klaus wurde am Freitag, 9. August 2024, gegen 19.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der A9 Pyhrnautobahn in Oberösterreich beordert. Der Anzeiger gab an, dass sich die Mitfahrer beim Unfallfahrzeug befinden würden und der Lenker über eine Stiege im Brückenbereich von der Autobahn geflüchtet sei. Nach kurzer Fahndung konnte der flüchtige Lenker, ein 63-jähriger Litauer, im Nahbereich aufgegriffen werden. Dabei wies sich der Mann mit einem totalgefälschten Führerschein aus. Er wird angezeigt.