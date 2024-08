Kulturstrategie 2023: Konkrete Ziele und Maßnahmen erarbeitet

In einem breit angelegten künstlerischen, kulturellen und partizipativen Prozess mit über 600 Beteiligten bis Mai 2023 die „Kulturstrategie 2030 – Die kulturelle Zukunft des Landes Steiermark″ wurden Maßnahmen erarbeitet und am 22. Mai 2023 von der Steiermärkischen Landesregierung beschlossen. Diesem Beschluss stimmte der Landtag Steiermark am 13. Juni 2023 mehrheitlich (fünf von sechs im Landtag vertretenen Parteien) zu.

Fünf Fokusgruppen erarbeiteten Ziele und Maßnahmen

Die Broschüre „Kulturstrategie 2030 – Die kulturelle Zukunft des Landes Steiermark“ mit ihren erarbeiteten Handlungsempfehlungen war der Ausgangspunkt für die nächste intensive Arbeitsphase: Von Jänner bis Juni 2024 arbeiteten fünf installierte Fokusgruppen (Förderungskultur inklusive Fair-Pay; Regionale Profile und Kooperationen zwischen Initiativen und Institutionen; Kulturdrehscheiben in den Regionen; Bereichs- und ressortübergreifendes Arbeiten; Zukunftswerkstätten) konkret zu Zielen und Maßnahmen. Jede Fokusgruppe setzte sich aus jeweils acht Mitgliedern aus den über 600 Beteiligten an den Regionalkonferenzen 2022 zusammen, die aus allen steirischen Regionen aufgrund transparenter Kriterien nominiert wurden.

Diese 40 Fokusgruppen-Mitglieder erarbeiteten konkrete Maßnahmen und klare Ziele zu folgenden zehn Themenfeldern Kunst und Kultur als demokratiepolitische Kraft für Gemeinschaft und Gesellschaft

Kooperationen – „Teilen statt Konkurrenz“

Regionale Kulturdrehscheiben – soziale Verortung

Kunst und Kultur – Bildung

Lernen für die Zukunft durch kollektive Erinnerung

Steirische Museen und Archive als gesellschaftliche Wissensspeicher und Kompetenzzentren

Künstliche Intelligenz (KI) in Kunst und Kultur

Inhaltliche Formate für die Zukunft

Drittmittel in die Regionen bringen – Internationalisierung durch EU-Projekte

Förderungskultur

Maßnahmenkatalog wird zu Beschlussfassung eingebracht

Die inhaltliche Grundlage der vorliegenden Broschüre bilden die Essenzpapiere der 25 moderierten jeweils fünfstündigen Themensitzungen. Aus all diesen Essenzpapieren wurde in einem diskursiven Prozess dieser konkrete Ziele- und Maßnahmenkatalog seitens der steirischen Kulturszene erstellt, der die Empfehlungen an die Politik zusammenfasst. Nach dem Beschluss durch die Steiermärkische Landesregierung wird der „Maßnahmenkatalog zur Kulturstrategie 2030/Empfehlungen der steirischen Kunst- und Kulturszene für die Politik″ in den Landtag Steiermark zur Beschlussfassung eingebracht.