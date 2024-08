In Brunnen gewaschen: Geldstrafe fÃ¼r drei 65-jÃ¤hrige KÃ¤rntner in Monfalcone

Diesen Brunnen in Monfalcone nutzten drei Kärntner für einen Waschgang zwischendurch.

Veröffentlicht am 10. August 2024, 12:44 / ©Screenshot Google Streetview

Drei 65-jährige Kärntner machten gestern eine Fahrradttour im italienischen Friaul-Julisch Venetien. In der Stadt Monfalcone stieg ihnen die Hitze wohl zu Kopf und sie kamen auf die Idee, sich im Brunnen auf der zentralen Piazza Unità abzukühlen, wie das italienische Medium Il Goriziano berichtete. Die örtliche Polizei unterbrach den Waschvorgang der drei 65-Jährigen und erlegte ihnen eine Geldbuße auf. Die 50 Euro pro Person wurden von den drei Männern sofort bezahlt. Im Rathaus von Monfalcone ist man über die Aktion pikiert: So fragt sich die für die Stadtplanung zuständige Stadträtin Anna Cisint gegenüber Il Goriziano, ob sich die drei Kärntner wohl zuhause auch so verhalten würden. Und weiter: „Der Brunnen ist ein Symbol und ein identitätsstiftendes Denkmal der Stadt, das respektiert und geschützt werden muss.“