Tropennächte: Wo es in nächster Zeit auch nachts heiß bleibt

Am heutigen Samstag regiert Sommerwetter in der Steiermark. „Zwar gibt es am Nachmittag wieder einige Quellwolken am Himmel, Schauer oder gar Gewitter bleiben aber selbst im Bergland die Ausnahme“, heißt es von der GeoSphere Austria. Heiß aber ist es definitiv: Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen 29 und 33 Grad.

Wie gut kommst du mit Hitzeperioden klar? Ich fühle mich sehr belastet, sogar mein Kreislauf spielt verrückt. Ich merke schon, dass es mich körperlich belastet und ich häufiger Pausen einlege. Mit einem Eis / einem kühlen Getränk ist alles halb so wild. Ich komme sehr gut mit Hitze klar, es könnte noch wärmer sein. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Auch in den Nächten bleibt es warm

Die heutige Nacht verspricht keine Abkühlung, zumindest in einigen steirischen Regionen nicht. Besonders warm bleibt es in Graz. „Während es in den Alpentälern auf teils unter 15 Grad abkühlt, könnte es im Grazer Stadtgebiet mit Tiefstwerten über 20 Grad eine weitere Tropennacht geben“, so die Prognose. Besonders wahrscheinlich sei eine solche, wie bereits erwähnt, im Raum Graz, aber auch in Bad Radkersburg. In der Nacht von Sonntag auf Montag soll es nochmal wärmer werden. „Es könnten jetzt ein paar Tropennächte aufeinander folgen“, so ein Experte der GeoSphere Austria im Gespräch mit 5 Minuten. Abermals nennt der Spezialist den Raum Graz, die südliche und südöstliche Steiermark als Schwerpunktzentren, wo Montagfrüh Temperaturen um die 20 Grad erwartet werden.

Hitze zieht sich fort

„Auch am Dienstag und Mittwoch wird es warm, wenngleich auch eine Spur kühler“, so der Experte, der von Temperaturen um die 19 Grad (in der Nacht und am frühen Morgen) spricht. „Die Hitze hält noch bis Donnerstag beziehungsweise Freitag an“, führt er weiter aus. Dann soll es wahrscheinlich wieder etwas abkühlen. „Mit etwas Glück bleibt es weiterhin sommerlich, aber eben nicht ganz so warm“, sagt der Wetterspezialist abschließend.