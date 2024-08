Hochsommerliches Wochenende in Kärnten: 34 Grad und Tropennächte erwartet

In Kärnten werden am Wochenende hochsommerliche Temperaturen erwartet.

Nachdem das Land Kärnten gestern bereits zum fünften Mal heuer den Hitzeschutzplan aktiviert hat, haben wir bei Geosphere Austria nachgefragt, wie heiß es am Wochenende tatsächlich werden wird. Und die Temperaturen haben’s in sich: Morgen werden bis zu 34 Grad erwartet.

Stabiles Wochenendwetter

„Ein Hochdruckeinfluss bringt sehr warme Luftmassen, die ihren Ursprung zum Teil in Afrika haben“, erklärte uns Meteorologe Friedrich Wölfelmaier von Geosphere Austria am Telefon. Und weiter: „Aktuell herrscht eine heiße Wetterphase, man könnte von einer Hitzewelle sprechen.“ Diese Phase reicht noch bis in die nächste Woche hinein. Das ganze Wochenende über soll das Wetter in Kärnten stabil bleiben, höchstens ganz im Westen sind über dem Bergland Wärmegewitter möglich. „Im Laufe der nächsten Woche wird es gewitteranfälliger“, prognostizierte der Wetterexperte. „Dann sind auch heftigere Gewitter möglich, weil große Energien dahinter sind und die Luft labil ist.“ Isolierte, heftige Wärmegewitter sind vor allem über den Bergen zu erwarten.

Tropennächte in den Städten

Die Temperaturen erreichen heute und morgen Werte zwischen 30 und 34 Grad. Der Beginn der neuen Woche bringt keine Abkühlung: Montag und Dienstag werden Höchstwerte bis zu 33 Grad erwartet, am Mittwoch sollen es erneut 34 werden. Damit gehen auch vor allem in den Ballungsgebieten Klagenfurt und Villach heiße Nächte einher: „Wenn es so lange warm ist, werden auch die Nächte in den städtischen Regionen wärmer. Dort kann es auch zu Tropennächten mit bis zu 20 Grad kommen“, erklärt Wölfelmaier. Für alle Stadtbewohner ohne Klimaanlage haben wir Tipps und Tricks zusammengefasst, wie man auch ohne technische Hilfsmittel ein wenig Abkühlung in die Wohnung bringen kann. In den alpinen Regionen sind die Nächte kühler, hier kann in der Früh mit 15 bis 18 Grad gerechnet werden.