„Der Bursche ist ein Kämpfer“: SK-Austria-Spieler arbeitet an Comeback

Veröffentlicht am 10. August 2024, 13:15 / ©Wolfgang Handler

Bereits im September des Vorjahres zog sich das Mittelfeld-Talent der SK Austria Klagenfurt, Bego Kujrakovic, in einem Match mit Amateuren in der Kärntner Liga eine schwere Knieverletzung zu. Nachdem er bereits vorherigen Herbst operiert worden war, stand nun eine weitere Knieoperation an, wie die Austria Klagenfurt auf Facebook bekannt gab.

Nun beginnt die Reha

„Bego Kujrakovic hat eine Knieoperation erfolgreich absolviert und das Krankenhaus Friesach bereits Mitte der vergangenen Woche wieder verlassen können“, teilten die Verantwortlichen mit. Für den 18-jährigen ÖFB-Junioren-Teamspieler, der vorigen Juni einen Vertrag bis 2026 bei der Austria Klagenfurt abgeschlossen hat, beginnt nun die Reha-Phase. Dabei wird ihm der Austria-Arzt Dr. Ernst Benischke zur Seite stehen. Bis zu seiner Verletzung absolvierte Kujrakovic die Sommervorbereitung im Profikader von Cheftrainer Peter Pacult. Auf Facebook äußerte sich auch der Austria-Klagenfurt-Geschäftsführer Günther Gorenzel: „Wir werden Bego auf seinem Weg nach Kräften unterstützen und alles dafür tun, damit er schnellstmöglich wieder auf dem Platz stehen kann. Der Bursche ist ein Kämpfer und wir sind davon überzeugt, dass er gestärkt zurückkehren wird.“