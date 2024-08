Mission Teddybär: Durch Faak am See rollen heute die Trucker mit Herz

Faak am See

Große Trucks mit flauschigen Teddybären, die mit ihren Knopfaugen durch die Windschutzscheiben der LKWs auf den Faaker See schauen: Dieses Bild bietet sich heute Passanten, die in Faak am See unterwegs sind. Der Grund ist das Charity-Event „Mission Teddybär 1.4 – Trucker mit Herz„. Dabei wird beeinträchtigten und nicht beeinträchtigten Kindern eine Mitfahrt in einem LKW- und Bike-Corso ermöglicht.

©Leser | Biker und Trucker mit Herz nehmen heute an der Mission Teddybär in Faak am See teil.

Buntes Programm mit Weltrekordversuch

Bereits um 9.30 Uhr hat heute das Rahmenprogramm der Veranstaltung begonnen. Um 10 Uhr traf der LKW-Konvoi am Gelände des Bauernmarktes in Faak am See ein. Um 12 Uhr startete eine Sternfahrt der Trucker und Biker mit Herz von Faak über Rosegg und Frög nach St. Jakob und über Ledenitzen zurück nach Faak. Danach erwartet Interessierte ein Meet & Greet mit Musik am Bauernmarktgelände. Dort wird gegrillt und auch für Getränke ist gesorgt. Den Besuchern wird außerdem ein vielseitiges Rahmenprogramm geboten, vom Kübelspritzen der Feuerwehr Judenburg bis zum Kinderschminken ist alles dabei. Für den Höhepunkt des Programms sorgt ein Weltrekordversuch von Martin Hoi: Der Muskelprotz aus St. Veit an der Glan will einen 50 Tonnen schweren Monstertruck ziehen.