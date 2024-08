Von Katze zu Siebenschläfer-Babys: Tierretter hatten alle Hände voll zu tun

Tiere in Not

Zu insgesamt vier Einsätzen wurde die Tierrettung Steiermark diese Woche gerufen. Der erste Anruf kam bereits am Montag aus Neudau. „Dort fanden Tierfreunde eine Katze, die in einem schlechten Zustand war. Wir fuhren direkt los, holten die Katze und brachten sie in die Arche Noah, wo sie jetzt wieder aufgepäppelt und versorgt wird“, berichten die Tierretter. Am darauffolgenden Tag folgte der nächste Einsatz. Diesmal war es eine „vermutlich vergiftete und dehydrierte Schermaus“, die ein Finder zur Tierrettung Steiermark brachte.

©Tierrettung Steiermark Am Montag wurde eine Katze in schlechtem Zustand gefunden. ©Tierrettung Steiermark Am Dienstag benötigte eine vermutlich vergiftete Schermaus Hilfe.

Am Schöckl wurden Siebenschläfer-Babys ohne Mutter gefunden

Am Freitag ging ein Anruf aus Rosenthal bei der Tierrettung ein. Dort wurde eine verletzte Amsel abgeholt und zu Wildtiere in Not gebracht. Auch der heute Samstag sollte nicht ohne Einsatz bleiben: „Am Schöckl wurden Siebenschläfer-Babys ohne Muttertier gefunden“, berichten die Tierretter, welche diese geholt und auch zu Wildtiere in Not gebracht haben, wo diese nun richtig versorgt werden.