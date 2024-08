Hammerbrotwerke in Brand: Jugendliche legten Feuer

Wie zuletzt im April dieses Jahres standen am heutigen Samstag, 10. August, seit 6.30 Uhr morgens die Freiwillige Feuerwehr Schwechat sowie die Feuerwehren Rannersdorf, Kledering, Mannswörth, die Betriebsfeuerwehr Brauerei Schwechat sowie die Berufsfeuerwehr Wien im Großeinsatz in der ehemaligen Brotfabrik.

Dritter Brand

„Erneut spielte bei der Koordination des Einsatzes die Erfahrung der letzten Brände (April 2024, März 2023) mit, somit konnte in wenigen Minuten die Brandbekämpfung gestartet werden“, berichtet die Feuerwehr Schwechat. Mit zwei Drehleitern und einer Teleskopmastbühne der Berufsfeuerwehr Wien wurde der Außenangriff gestartet. Während der laufenden Löscharbeiten an dem einen Fabrikgebäude wurde ein zweiter Brandausbruch an einem angrenzenden Gebäude festgestellt. „Da dieser Brand frühzeitig entdeckt wurde, konnte er in wenigen Minuten abgelöscht werden.“

©FF Schwechat | In den frühen Morgenstunden am heutigen Samstag … ©FF Schwechat | … kam es zu einem Brand in den Hammerbrotwerken. ©FF Schwechat | Sieben Feuerwehren standen im Einsatz. ©FF Schwechat | Gegen Mittag wurden die Löscharbeiten beendet. ©FF Schwechat | Die alte Brotfabrik brannte bereits zum dritten Mal. ©FF Schwechat | Ein Feuerwehrmann wurde verletzt. ©FF Schwechat | Während der laufenden Löscharbeiten an dem einen Fabrikgebäude wurde … ©FF Schwechat | … ein zweiter Brandausbruch an einem angrenzenden Gebäude festgestellt ©FF Schwechat | Die Ermittlungen der Polizei laufen. ©FF Schwechat | Drei Jugendliche dürften das Feuer gelegt haben. ©FF Schwechat | Zwei von ihnen sind noch unmündig.

Jugendliche legten Feuer

Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann am Knie verletzt. Dieser wurde durch anwesende Rettungskräfte versorgt. Gegen Mittag konnten dann die Löscharbeiten beendet werden. „Die Reinigungsarbeiten nahmen noch zwei weitere Stunden in Anspruch. Derzeit laufen erneute Kontrollarbeiten, um letzte Glutnester abzulöschen“, so die Feuerwehr. Wie sich herausstellte, dürften drei Jugendliche verantwortlich für den Brand gewesen sein. Bei einer Einvernahme zeigten sich die drei gegenständig. Zwei von ihnen sollen unmündig sein, wie die Krone berichtet. Die Ermittlungen der Polizei laufen.